В числе эвакуированных было 5 детей.

В городе Печора произошло ЧП, которое не оставило равнодушным никого. Из общежития на Печорском проспекте, где случилось обрушение, пришлось эвакуировать 14 человек, среди которых оказалось пять детей. Для них организовали временное жильё в детском доме и школе-интернате.

Это не первый раз, когда мы слышим о проблемах в Печоре с жильём. Ещё до трагедии жители не раз замечали, что дом находится не в лучшем состоянии и даже обращались за помощью к местным властям.

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В пресс-службе МЧС Республики Коми сообщили, что сейчас идёт активная работа по разбору завалов. На месте трудятся 60 человек и задействовано 19 единиц техники. Кроме того, для ускорения работ привлечена аэромобильная группировка с особым оборудованием. Всего в спасательной операции участвуют 31 человек и 2 единицы техники.

И вот, в свете этих событий, глава Коми сделал заявление в своём Telegram-канале. Он сообщил, что отправляется в Печору, чтобы лично взять контроль над ситуацией после обрушения подъезда дома, который уже был признан аварийным.