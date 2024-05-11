Имплант позволил полностью парализованному пациенту управлять курсором на компьютере.

Компания Neuralink сделала настоящий прорыв, который кажется вышел прямиком из научно-фантастического фильма. Они разработали уникальный мозговой имплант, который помог человеку, полностью парализованному, чувствовать себя частью цифрового мира.

Ноланд Арбо, главный герой этой истории, потерявший возможность двигаться, теперь может управлять курсором на компьютере, просто думая об этом. Всё это благодаря импланту от Neuralink. Это произошло в январе 2024 года, и уже через месяц Ноланд начал играть в онлайн-игры, такие как шахматы и Civilization VI, делать прямые трансляции и даже играть в Mario Kart на Nintendo Switch, используя лишь силу своих мыслей.

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А теперь самое интересное: скорость, с которой Ноланд управляет курсором, очень близка к тому, как это делают люди, использующие обычную компьютерную мышь. Его результат – 8 бит в секунду. Для сравнения, здоровые люди достигают примерно 10 бит в секунду. Почти нет разницы, правда?

Neuralink не собирается останавливаться на достигнутом. Они хотят, чтобы люди с ограниченными возможностями могли не просто управлять курсором, но и вводить текст, управлять роботизированными устройствами, например, руками или инвалидными колясками, наравне с абсолютно здоровыми людьми.

Это не просто технологический прорыв. Это шанс для многих вернуться к полноценной жизни, общению и даже работе. И кто знает, может быть, в ближайшем будущем мы увидим ещё больше невероятных историй возвращения к жизни благодаря подобным технологиям.