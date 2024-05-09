Российские космонавты призвали помнить подвиг героев Великой Отечественной войны и передавать эти знания из поколения в поколение.

В космосе тоже помнят о важных датах. Российские космонавты, которые сейчас далеко от Земли на Международной космической станции, не остались в стороне и тепло поздравили всех соотечественников с Днем Победы. Это сообщение пришло прямо из космоса благодаря "Роскосмосу", который поделился видеороликом с поздравлениями.

Олег Кононенко, который командует российским отрядом космонавтов, обратился к россиянам с теплыми словами: "Дорогие друзья, мы, находясь далеко от дома, в космосе, всем сердцем поздравляем вас с этим знаменательным днем!" Он напомнил, что с момента победы в Великой Отечественной войне прошло уже почти 80 лет, и с каждым годом остается все меньше тех, кто может рассказать о тех событиях из первых уст. Поэтому, подчеркнул Кононенко, так важно не забывать историю и чтить подвиги предков.

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Николай Чуб в свою очередь отметил, что россияне благодарны и помнят каждого, кто боролся за мир без нацизма, многие из которых отдали самое дорогое - свои жизни. Он напомнил о том, как после войны люди смогли не только выжить в тех страшных условиях, но и восстановить страну, вернуться к мирной жизни.

Александр Гребенкин добавил, что россияне должны не только помнить о тех, кто совершил подвиг в годы войны, но и рассказывать о них своим детям. "Человек жив, пока жива память о нем", - сказал он, поздравляя всех с Днем Победы.

Такие поздравления напоминают, что важные исторические даты объединяют людей, даже если они находятся на орбите Земли. Российские космонавты показали, что память о подвиге предков жива в сердцах каждого, кто ценит мир и свободу, вне зависимости от того, кто и где находится.