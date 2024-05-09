Расширяться будут в Приморье и Амурской области.

В Приморье и Амурской области решили сделать больше места для новых проектов, которые помогут развивать эти регионы. Правительство России дало зеленый свет на расширение территорий, где будут расти новые предприятия и работать люди.

Один из крупных проектов – это строительство огромного металлургического завода в Приморском крае, рядом с городом Большой Камень и прямо у моря. Этот завод начнет работать в 2025 году и даст работу более чем 1,5 тысячам человек. Вложить в это дело решили целых 160 миллиардов рублей.

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В Амурской области тоже не сидят сложа руки. Там расширят территорию для новых проектов в нескольких районах. Будут строить склад для уже работающего производства и даже сухой порт, чтобы грузы удобно перевозить. На эти идеи инвесторы готовы потратить более 4 миллиардов рублей и создать 150 новых рабочих мест.

Так что в Приморье и Амурской области скоро начнется большая стройка, которая принесет новые рабочие места и поможет экономике регионов расти. Это отличные новости для всех, кто живет там!