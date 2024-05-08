Как оказалось, это нужно для приостановки развития ИИ в Китае.

Министерство торговли США решило заблокировать продажи чипов от Qualcomm и Intel китайской компании Huawei. Это большой шаг, который, как говорят власти, нужен, чтобы не дать Китаю развивать очень мощный искусственный интеллект. Теперь Huawei будет сложнее делать новые телефоны и компьютеры, потому что они не смогут покупать эти важные части.

Власти США даже думают о введении санкций против еще шести китайских компаний, которые могут помогать Huawei получать чипы. Это новость не понравилась инвесторам, и акции Qualcomm немного упали в цене. Но акции Intel не изменились.

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Qualcomm уже говорила, что их сотрудничество с Huawei и так почти закончилось, и теперь китайской компании разрешено покупать только чипы для старых 4G сетей. Но на самом деле Huawei и не была среди самых больших покупателей у Qualcomm и Intel.

Huawei продает не так много компьютеров и ноутбуков — около 5 миллионов в год, что составляет всего 2% от всего мирового рынка.

США также пытаются убедить другие страны, включая Японию, Нидерланды, Южную Корею и Германию, сделать правила продажи оборудования для производства чипов в Китай более строгими.

Это решение пришло после того, как Huawei показала новый смартфон с очень современным китайским процессором. Американское правительство начало проверку, не нарушила ли китайская компания законы США, используя американские и голландские технологии для создания этого чипа.

Также стало известно, что Китай хочет, чтобы их телекоммуникационные компании перестали использовать чипы от Intel и AMD к 2027 году. Это все часть большой технологической борьбы между США и Китаем.