Один из пользователей пожаловался, что модераторы App Store не пропустили его приложение для XR-гарнитуры.

На днях один из пользователей Reddit под ником AkDebuging, поделился своей историей о том, как его новое приложение для гарнитуры дополненной реальности не прошло проверку в магазине приложений App Store. Разработчик создал игру, где игрокам предстояло сражаться с монстрами, используя 3D-модель оружия. Но вот незадача: модераторы App Store не одобрили приложение, поскольку в нём было слишком реалистичное изображение оружия.

Почему же так строго? Оказывается, в правилах магазина для новой гарнитуры Apple Vision Pro чётко указано: никаких реалистичных моделей оружия. Модераторы обосновали своё решение тем, что хотят избежать ситуаций, когда пользователи могут попытаться воспроизвести стрельбу в реальной жизни по людям или животным.

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Но пользователи находят выход из положения. Другой разработчик, rodrigotakase, рассказал, что столкнулся с подобной проблемой и просто заменил реалистичное оружие на игрушечное в своём приложении. И вот это решение прошло проверку.

Так что, если вы разрабатываете приложения для Apple Vision Pro, помните о правилах магазина и будьте готовы к творческим решениям, чтобы ваш продукт увидел свет.