Foxconn уже собирает серверы Apple AI, которые работают на процессорах M2 Ultra.

Компания Apple взялась за крупный проект – собственные серверы для искусственного интеллекта (ИИ). Известный аналитик Джефф Пу поделился информацией, что уже сейчас компания Foxconn занимается сборкой этих серверов. Особенностью новых серверов является то, что они работают на мощных процессорах M2 Ultra. А уже к концу 2025 года мы можем ожидать появления серверов на ещё более продвинутых чипах M4.

Ранее уже были слухи о том, что Apple работает над созданием процессоров по передовой 3-нм технологии специально для ИИ-серверов. Предполагается, что массовое производство таких чипов стартует во второй половине 2025 года. Почему это важно для Apple? Всё дело в том, что новые серверы помогут улучшить работу ИИ, сделают его более совместимым и повысят производительность.

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Эти чипы найдут своё применение в центрах обработки данных и будут лежать в основе будущих ИИ-продуктов компании. Интересно, что некоторые операции с этими продуктами будут происходить прямо в облаке.

Кроме того, в мае появилась информация о том, что Apple планирует внести значительные улучшения в области ИИ для своих приложений, таких как браузер Safari, поисковая система Spotlight Search и помощник Siri. В основе этих обновлений лежит большая языковая модель Ajax, которая будет использоваться в iOS 18.

Так что, если вы интересуетесь новыми технологиями и ИИ, стоит следить за разработками Apple. Компания, похоже, готовит много интересного в области искусственного интеллекта.