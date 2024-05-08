У новинок Tandem OLED дисплеи, в которых по факту используются сразу две OLED матрицы.

Apple недавно порадовала своих поклонников, представив обновленные версии популярных планшетов: iPad Pro 2024 и iPad Air 2024. Эти новинки обещают стать еще быстрее, мощнее и удобнее в использовании.

Начнем с iPad Pro 2024. Этот планшет теперь оснащен OLED-экраном, который делает изображение еще более насыщенным и реалистичным. Планшеты доступны в двух размерах экрана: 11 и 13 дюймов, оба с впечатляющей яркостью до 1600 нит. Это означает, что картинка будет яркой и четкой даже при ярком солнечном свете.

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Сердцем iPad Pro 2024 является новейший процессор Apple M4 с 10 ядрами, что на 50% повышает производительность по сравнению с предыдущими моделями. Графическая мощность увеличилась в четыре раза, что особенно порадует любителей игр и профессионалов, работающих с графикой.

iPad Pro стал самым тонким в своем классе, с толщиной всего 5,1 мм для 11-дюймовой модели и 5,3 мм для 13-дюймовой. Цены начинаются от 999 долларов за 11-дюймовую версию и 1299 долларов за 13-дюймовую.

Теперь немного про iPad Air 2024. Этот планшет также получил значительное обновление. Впервые в истории линейки появилась 13-дюймовая версия, что дает больше пространства для работы и развлечений. iPad Air работает на процессоре Apple M2, который на 50% мощнее предыдущей версии на чипе M1.

Фронтальная камера в обоих моделях теперь расположена горизонтально, что делает видеозвонки более удобными. iPad Air доступен в нескольких цветах: голубом, сиреневом, золотом и черном. Цены стартуют от 599 долларов за 11-дюймовую модель и 799 долларов за 13-дюймовую.

Что касается базового iPad, значительных обновлений он не получил. Однако Apple снизила цену на эту модель до 349 долларов за версию на 64 Гб, делая ее еще более доступной для широкой аудитории.

В общем, Apple продолжает удивлять, предлагая еще более мощные, доступные и удобные в использовании устройства. Новые iPad Pro и iPad Air обещают стать отличным выбором как для профессионалов, так и для обычных пользователей, искателей высокого качества и производительности.