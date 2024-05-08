Компания недавно устроила большую презентацию в Дубае, где показала свои новейшие гаджеты. Среди них - новый ноутбук, который стал настоящим хитом благодаря обновленному дизайну.

Huawei недавно устроила большую презентацию в Дубае, где показала свои новейшие гаджеты. Среди них - новый ноутбук, который стал настоящим хитом благодаря обновленному дизайну. Теперь он стал еще тоньше и легче, весит всего 980 г при толщине в 13,5 мм. Это MateBook X Pro 2024, и он обещает быть быстрым благодаря последним процессорам Intel. Пользователи могут выбрать модель с оперативной памятью до 32 ГБ и SSD на 2 ТБ.

Экран у ноутбука теперь OLED-дисплей на 14,2 дюйма с высоким разрешением и яркостью, что делает картинку живой. А скорость обновления кадров в 120 Гц обеспечивает плавность изображения.

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Не обошлось и без обновления планшета MatePad 11,5S, который получил экран с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц, что делает его отличным выбором для просмотра видео и игр.

Также Huawei представила новые умные часы Watch Fit 3 с квадратным циферблатом и большим AMOLED-экраном. Эти часы не просто показывают время или уведомления с телефона. Они еще и помогут следить за питанием, что очень удобно для тех, кто следит за своим здоровьем.

Все эти новинки Huawei – это не просто обновление. Это шаг вперед в технологиях, который делает жизнь удобнее и интереснее.