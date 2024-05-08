Новинки будут поддерживать обновления лицензионного программного обеспечения в течение 7 лет.

Google только что представила новый смартфон Pixel 8a, который обещает стать хитом среди любителей технологий. Цена остается привлекательной - всего $499, точно как у предыдущей модели Pixel 7a, но с улучшениями, которые делают его еще более заманчивым.

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Pixel 8a выделяется своим крутым экраном. Размер его - 6,1 дюйма, а картинка будет яркой и четкой благодаря OLED-дисплею с разрешением 1080х2400 точек. Скорость обновления экрана достигает 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения, а максимальная яркость в 2000 нит позволяет комфортно пользоваться телефоном даже на солнце.

Внутри у Pixel 8a установлен мощный процессор Tensor G3 - тот же, что и в более дорогих моделях Pixel 8 и 8 Pro. Это гарантирует отличную скорость и эффективность работы. К тому же, смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и предлагается в версиях с 128 или 256 ГБ на выбор, что достаточно для хранения большого количества данных.

Аккумулятор телефона имеет ёмкость 4492 мАч, что обещает долгое время работы без подзарядки. К тому же, есть поддержка как проводной зарядки на 18 Вт, так и беспроводной на 7,5 Вт.

Фотографии на Pixel 8a должны получаться просто великолепно благодаря двум камерам сзади - основной на 64 Мп и широкоугольной на 13 Мп. Фронтальная камера также не разочарует своими 13 Мп.

Google заявила, что будет поддерживать обновления программного обеспечения для Pixel 8a в течение 7 лет, что является отличной новостью для покупателей.

С дизайном тоже поработали: теперь у смартфона более закругленные углы и рамки, что делает его внешний вид современным и привлекательным.

В общем, если вы ищете надежный и мощный смартфон по разумной цене, новый Pixel 8a от Google может стать отличным выбором.