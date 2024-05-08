За год активная месячная аудитория карты Яндекс Пэй выросла в три раза.

Пользователи Яндекс Плюса в этом году накопили кешбэк в размере 21 миллиард баллов, это больше чем в прошлом году на целых 29%. Напомним, что кешбэк начисляется при оплате через Яндекс Пэй в таких сервисах, как Яндекс Маркет, Go, Еда, Лавка, Путешествия, а также на сайтах-партнерах и в их приложениях.

По статистике, больше всего баллы тратят на такси, еду, продление своих подписок и на топливо. Интересно, что кешбэк доступен при оплате любой картой, а если платишь через Яндекс Пэй, бонусов будет в полтора раза больше!

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За последний год число пользователей карты Яндекс Пэй выросло втрое. Владельцы карты могут получать еще больше бонусов, активируя специальные предложения в Яндекс Пэй. Это касается как остатка на карте, так и покупок в сервисах Яндекса и на других платформах. Еще один плюс – каждый месяц обновляются категории товаров и услуг, на которые можно получить увеличенный кешбэк. В феврале, например, особенно выгодно было тратить баллы в аптеках, кафе и ресторанах, а также при оплате через QR-коды и Систему быстрых платежей.

В общем, Яндекс Плюс делает покупки еще приятнее и выгоднее, а его пользователи могут получать дополнительные бонусы и скидки, делая свой образ жизни еще более насыщенным и интересным.