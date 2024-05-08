Возможно иностранные военные были из французского легиона.

Вооруженные силы РФ продолжают вести наступательные действия в районе города Часов Яр, который постепенно охватывается с разных направлений. В частности, идет продвижение по южному флангу, который позволяет пересечь канал «Северский Донец - Донбасс» по сухому, без необходимости возводить переправы. В ходе столкновения с подразделением ВСУ, российские части ВДВ столкнулись с иностранными военными. Об этом пишут российские источники, которые имеют серьезную положительную репутацию.

Точной принадлежности военных не установлено, но есть предположение, что это или немцы, или французы. Более того выдвигается предположение, что это представители французского Иностранного легиона, которые маскировались под обычных «ловцов удачи», приехавших на Украину за длинным рублем. Российские десантники «демилитаризировали» почти взвод иностранных бойцов, которые вроде как базировались в Славянске. Стоит отметить, что такие потери западные друзья Киева привыкли маскировать под несчастные случае вроде падения вертолета или схода лавины.

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Ранее уже сообщалось, что на Украину прибывают настоящие западные военнослужащие, но они занимались в основном обслуживанием военной техники или выполняли роль расчетов зенитно-ракетных комплексов или артиллерии. Вероятно, теперь в страну прибыли профессиональные штурмовики, которые должны были показать, как нужно воевать «по-настоящему». Командование ВСУ кинуло их на опасный участок ЛБС, чтобы заткнуть опасное направление под Часовым Яром. Город, к слову, объявлен новой «фортецией» и туда стягиваются все возможные силы.

Стоит отметить, что информация из источников неофициальная и может не соответствовать действительности. Российское оборонное ведомство никак не комментирует случившееся и вряд ли в открытых источниках будут подробности. Вполне вероятно, что это не последние сообщения про столкновения с «настоящими западными вояками», которые всплывут в ближайшем будущем.