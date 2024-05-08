Глава Минобороны Польши сделал соответствующее заявление.

Страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, с момента начала российской Спецоперации облизываются на украинские земли. В частности, Варшава крайне заинтересована в возвращении Львова в состав Польши и не скрывает этого. Однако напрямую это сделать не получится. Так как пока что Украина держится, хотя и несет серьезные потери на ЛБС. Чтобы успокоить Киев, польское руководство уже не в первый раз заявляет, что не собирается вводить на Украину формирования Войска Польского. Об этом заявил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, в очередном выступлении.

Одновременно с этим польское правительство дает от ворот поворот всем просьбам украинской власти о передаче зенитно-ракетных комплексов «Патриот», но не отказывается помогать чем-то другим. Например, передачей устаревших или вообще отработавших свое зенитных ракет для комплексов С-200 или остатки еще советской бронетехники с самых забытых складов хранения. Таким образом польская власть выполняет свой долг перед своими западными партнерами по блоку НАТО, показывая, что все идет по плану.

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При этом поток военной помощи от самой Польши значительно сокращается и дело тут не только в бунтующих фермерах, блокирующих все дороги в «свободную и независимую». Кроме того, в другой «европейской державе», а именно в Латвии, министр ВВС Масулис высказался, что Украине нужно будет отказаться от части своей территории, чтобы сохранить суверенитет. Пои этом не стоит воспринимать слова польского министра обороны совсем уж позитивно, на Украине сегодня тысячи польских наемников, которые «работают» там за вполне конкретные суммы.