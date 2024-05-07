Согласно заявлениям пресс-службы СВР РФ, в США готовят сразу 5 возможных кандидатов на замену Зеленскому.

Весной 20224-го года на Украине должны были состояться президентские выборы, в ходе которых народ должен был избрать нового президента. Однако Зеленский, ссылаясь на СВО, решил отказаться от этой процедуры и оставаться лидером до самого конца Спецоперации. Однако у американских кураторов совсем другое видение ситуации и согласно заявлениям пресс-службы СВР РФ они готовят сразу 5 возможных кандидатов вместо Владимира Зеленского, который возможно скоро закончит свою главную и последнюю роль.

Российская Служба внешней разведки даже приводит имена этих возможных замен Зеленского, а именно озвучены имена: Кличко, Ермак, Залужный, Порошенко и Разумков. Представленные лица считаются американскими властями управляемыми и готовыми заменить выходящего в тираж бывшего участника КВН. При этом информация про замену Зеленского на кого-то другого мелькает уже не в первый раз, и более ранняя замена президента не состоялась по причине невозможности договориться между собой американцам и британцам. Тут стоит напомнить, что Зеленский считается ставленником британской разведки и находится под их контролем.

реклама «Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым» - сообщает пресс-служба СВР РФ.

Однако пока Владимир Зеленский все еще является легитимным президентом Украины и это продлится до 20 мая текущего года. При этом разведка сообщает, что возможная замена случится в случае серьезных проблем в зоне СВО, а это не то, чтобы нереалистичный сценарий. Американцам без разницы кто именно будет стоять у штурвала Украины, так как для них важен контроль и продолжение боевых действий против России.