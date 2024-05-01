Официальная премьера нового поколения кроссовера запланирована на осень.

29 апреля в Китае состоялся анонс нового поколения всем известного кроссовера концерна Volkswagen-Tiguan L Pro. Официальная же презентация состоится 15 мая, кроссовер будет показан сразу в двух исполнениях.

Первая версия имеет название «Standart», в состав этой комплектации входит: полный электропакет, круиз-контроль, климат-контроль, адаптивная bi-led оптика, 8 подушек безопасности и множество других полезных опций.

реклама

Вторая версия кроссовера носит название R-Line, основные изменения по сравнению со стартовой версией коснулись экстерьера. Автомобиль в версии R-Line имеет увеличенную решётку радиатора и более совершенную светодиодную оптику.

Volkswagen-Tiguan L Pro получит модернизированный бензиновый двигатель рабочим объёмом 2 литра. В зависимости от выбранной комплектации его мощность будет варьироваться от 186 л.с до 220 л.с.

Кроме того, в комплектации R-Line логотип Volkswagen, на крышке багажника, будет подсвечен светодиодной подсветкой. В салоне будет установлена 10,3-дюймовый цифровая панель бортового компьютера, а также 15-дюймовый OLED-дисплей мультимедийной системы, для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран диагональю 11,6 дюйма. Мультимедийная система снабжена спутниковой навигацией, системой самодиагностики электронных блоков автомобиля, голосовым поиском и возможностью воспроизведения большинства аудио и видео форматов.

Изюминкой нового Tiguan станет новая система помощи для водителей, под названием IQ.Pilot. Она включает в себя целый комплекс таких подсистем как: система удержания в полосе, система предупреждения столкновений и других. На международном рынке модель появиться не раньше первого квартала 2025 года, цена на автомобиль пока остаётся неизвестной.