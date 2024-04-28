Военно-промышленный комплекс Польши от этого только проиграет.

Последние несколько лет Польша активно милитаризируется, буквально наполняясь западными системами вооружения и более того эта тенденция только усиливается. Однако некоторые военные эксперты начинают роптать, так как ранее польское правительство рассказывало про военное сотрудничество с Южной Кореей и про совместное производство в Польше военной техники этой страны. Но в последнее время картина резко изменилась и польские военные стали просто закупать технику у Республики Корея, а не готовить местный ВПК к получению контрактов.

Военные эксперт из издания «Войско и техника» Бартломей Кухарский предрекает, что это негативно скажется на экономике и ВПК Польши.

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В своем интервью для польского ресурса o2.pl Кухарский рассказывает про то, что ранее южнокорейская техника должна была производиться непосредственно в Польше. Однако теперь все изменилось и Войско Польское станет закупать у корейцев уже готовые военные машины, такие как танки, гаубицы и РСЗО. Кухарский сокрушается, что это оставит польские военные заводы без контрактов, что негативно скажется на экономике страны и ее боеготовности в будущем, так как Польша не сможет самостоятельно наращивать производство в военное время.

«Мы покупаем там танки, гаубицы, ракетные установки и самолеты. Хуже того, наша оборонная промышленность от этого почти ничего не выиграет» - рассуждает Кухарский по поводу ситуации с военной техникой.

Стоит напомнить, что ранее польское и южнокорейское правительство планировали развернуть на территории Польши полноценное производство военной техники из Страны Утренней Росы. Это не только нагрузило бы польские военные предприятия заказами, но и вынудило бы корейцев передать военные технологии. Однако видимо что-то пошло не так, и теперь польская сторона станет просто покупателем, а не партнером. Вполне вероятно, что на корейцев надавили из США или в самой республике решили, что передавать технологии полякам не лучшее решение.