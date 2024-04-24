На мобилки в первом квартале 2024 года в России зафиксировано более 19 млн атак вирусами Dwphon и Mamont.

В России в первые три месяца 2024 года произошло нечто удивительное — количество атак на мобильные телефоны Андроид выросло в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в более 19 миллионов. Это огромный скачок, и специалисты из "Лаборатории Касперского" уже выявили две главные угрозы: Dwphon и Mamont.

Dwphon — это хитрый вирус, который был обнаружен в конце 2023 года и с тех пор становится всё более активным. В марте количество атак этим троянцем на россиян увеличилось на 25% по сравнению с декабрем. Этот зловред умеет красть личные данные с заражённых устройств, а также загружать на телефон нежелательные программы. Самое страшное, что Dwphon может оказаться на вашем смартфоне ещё до того, как вы его купите в магазине, ведь вирус предустанавливается на устройство на одном из этапов его поставки.

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Mamont, обнаруженный весной 2023 года, — это банковский троян, который стал активно атаковать в ноябре. Он эволюционировал из вымогателя, угрожая пользователям утечкой данных, если те не заплатят выкуп. Mamont использует схожие методы для кражи платёжных данных и SMS. Этот троян часто маскируется под разные приложения, включая те, что предназначены для взрослых, службы доставки и финансовые сервисы.

Из-за этих угроз специалисты настоятельно рекомендуют быть внимательными: не переходить по подозрительным ссылкам, скачивать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать надёжные антивирусы. В наше время безопасность в сети — это не просто рекомендация, а настоящая необходимость.