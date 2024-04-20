Американский онлайн — аукцион SBX-cars выставил на продажу новенький гиперкар ХР-1.

Американский онлайн — аукцион SBX-cars выставил на продажу новенький гиперкар ХР-1. Разработчики предлагают оснастить автомобиль водородной силовой установкой, мощностью 2038 лошадиных сил. Однако, представленный к продаже экземпляр на данный момент лишён такой возможности. Согласно выставленному лоту на аукционе, его прототип применялся в качестве показательной модели для обработки дизайна кузова.

Hyperion xp -1 по заявлению разработчиков способен передвигаться самостоятельно. При этом в работу включается электрическая силовая установка. Автомобиль можно использовать с лёгкостью в различных показах в качестве шоу – кара. По последним данным, купе автомобиля окрашено в титановый цвет с матовым оттенком. Также прослеживаются синие, желтые, чёрные оттенки. Визуально архитектура салона адаптирована под стандартные параметры серийных автомобилей. Однако, по поводу особенностей функционала, площадка не уточняет насколько это хорошее оборудование в практической части. Для покупателей доступен бонус – покупка автомобиля на особых условиях. Согласно опубликованной информации разработчиков – постоянным покупателям скидка. Можно обменять одно на другое либо сохранить с исходным прототипом и комплектом оснащения. Анонс водородного гиперкара состоялся в 2020 году. Однако, только через два года провели официальный анонс технических характеристик. Согласно предварительной информации разработчиков, суперкар будет укомплектован четырьмя электромоторами, общей мощностью 2038 л. с. Согласно информации разработчиков, на заправку баков водородом уйдёт по меньшей мере четыре часа. Также такая особенность даёт возможность развить максимальную скорость 60 км.ч. Суперкар способен разогнаться за 2.26 секунды. Максимальная скорость 256 км.ч. Когда начнутся официальные поставки товарных машин? До сегодняшнего момента производитель держит информацию в тайне. В прошлом году студенты одного из технических университетов предоставили мировой рекорд по поводу максимальной дальности поездки на электромобиле. На прототипе из водорода молодым людям удалось проехать более 2500 километров.