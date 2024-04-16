Представлена удлинённая версия модели для китайского рынка.

Прошлой осенью состоялся дебют VW Tiguan для европейского рынка — и вслед за ним дебютировала и модель для Китая с удлиненной колесной базой. Эту модель в Поднебесной выпускает СП Volkswagen и SAIC. Кроссовер, выпущенный под названием Tiguan L Pro внешне похож на своего европейского собрата — и его внешность, и салон выглядят также, но есть и некоторые отличия, такие как пассажирский дисплей. Стоимость модели пока что неизвестна.

Размеры новинки - 4735х1842х1682 миллиметра, колесная база у нее при этом - 2791 миллиметр. Надо сказать, что от предыдущей модели Tiguan именно для Китая отличия достаточно незначительные, но вот от европейской модели он отличается достаточно сильно, например, расстояние между осями кроссовера увеличено на 100 миллиметров. И при этом Tiguan L Pro будет продаваться на китайском рынке исключительно в качестве пятиместного внедорожника.

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Что касается вариантов оформления внешности, но их, как и в Европе, будет предложено два. Первый — стандартный, у которого будут горизонтальные ламели в переднем бампере. Второй — R-line, он более агрессивный.

Архитектура салона китайского внедорожника также идентична европейскому собрату. У кроссовера тот же центральный тоннель и тот же руль, его отличает большой пятнадцатидюймоыый экран со слайдерами и цифровые приборы, диагональ которых составляет 10,3 дюйма. Особая черта оснащения - этот третий экран, его диагональ - 11,6 дюйма, встроен он в переднюю панель перед пассажирскими сиденьями, там у европейской модели только элементы подсветки.

Названо и другое оборудование, такое как трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, передние кресла с массажем и вентиляцией, и другие. Двигатель ДВС — двухлитровая четверка с роботизированной коробкой. В будущем ожидается «гибрид» для Китая.