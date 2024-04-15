По крайней мере пока не начнется саммит в Швейцарии.

Саммит «Триморье» на который так надеялся Зеленский не дал никаких особенных результатов для украинской власти, но страны-участницы заверили украинского лидера, что будут присутствовать на конференции в Швейцарии. Именно там будет очередное собрание глав западных стран и там же Зеленский будет слушать, как решают судьбу Украины. Ведь этот саммит уже называют «мирным» из-за его направленности. Однако, видимо Зеленский знает, что к таким вещам нужно подходить с сильной позицией и отдал приказ Сырскому, нынешнему главкому ВСУ, удерживать Часов Яр во чтобы то ни стало.

Падение Часова Яра для Швейцарской конференции может стать аналогом падения Авдеевки и сменившимся переговорным фоном в Мюнхене. Напомним, что тогда риторика с актуальной для Киева стала более осторожной и страны Европы не смогли договориться о поставках для ВСУ. Про приказ Сырскому пишет ТГ-канал «Резидент», который ссылался на некие внутренние источники в Генштабе ВСУ.

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«(...) Зеленский поставил задачу Сырскому держать Часов Яр любыми способами, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии. На Банковой понимают, что утрата любых позиций на фронте обречет конференцию на провал» - опубликовано в украинском ТГ-канале.

Тут стоит отметить, что положение украинской армии в районе Часова Яра складывается крайне плачевным образом. Сам Сырский не раз писал, что обстановка «тяжелая» и подбрасывал туда свежие подкрепления. Вместе с тем российские войска уже начинают охват города и выходят к каналу «Северный Донец - Донбасс». Кроме тог идут прямые штурмовые действия в микрорайоне «Канал», являющийся самым восточным в городе. По некоторым данным туда уже вошли российские подразделения.