Ситуация складывается для ВСУ не очень хорошо.

Пока украинские политики дерутся в Верховной раде над пунктами нового законопроекта о мобилизации, российские войска продолжают продвигаться на Авдеевском направлении. Согласно поступающим оттуда сообщениям ВС РФ ведут «демилитаризацию» сил ВСУ на участке дороги Умерово – Нетайлово и приближаются к последнему. Тут стоит отметить, что Нетайлово стоит на пути к стратегически важной точке, а именно Карловке.

Что касается Умерово, то российские войска начали охват населенного пункта с юга. В некоторых источниках утверждается, что части ВС России уже находятся внутри села и украинское командование стягивает туда дополнительные силы для попытки выбивания российских подразделений. Стоит отметить, что Умерово считается уже «третьей линией обороны», которую организовывает на этом направлении Сырский.

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Украинские и российские источники начали рассказывать про ситуацию вокруг Бердычей, который были частью второй линии обороны. Российские войска теснят ВСУ к западной окраине села и одновременно начали охватывать его с северной стороны. Согласно сообщению войска, продвинулись почти на 800 метров на участке ЛБС шириной в 1,5 км.

Российские военкоры сообщают о продвижении в сторону Очеретино, через которое в свое время проходил основной поток грузов и резервов в «фортецию» Авдеевка. Уже тогда фиксировались продвижения в этом направлении, но сейчас населенным пунктом начали заниматься более серьезно.

Засевшие в городке части украинской армии подвергаются массированным артиллерийским и авиационным ударам. Но стоит понимать, что город плотно подготовлен к обороне и взятие Очеретино может стать долгим процессом.