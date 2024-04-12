Цены стартуют с 1 176 900 рублей, это примерно на 200 тысяч рублей дороже Гранты с «механикой» в сопоставимой комплектации.

АвтоВАЗ анонсировал начало продаж новой Lada Granta с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Компания не раскрывает реального производителя автоматической коробки, но некоторые эксперты предполагают, что речь идет о японской фирме Jatco. Ранее появлялась информация о наличии определённого количества японских «автоматов» на складах предприятия.

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Изначально АвтоВАЗ планировал временно возобновить производство двухпедальных Lada Granta, именно по причине обнаружения некоторого количества неиспользованных автоматических трансмиссий. Партия должна была быть ограничена тысячей экземпляров. Но по данным на сегодняшний день увеличение может составить до 5 тысяч автомобилей. При этом часть будет передана специальным службам, а остальные поступят в розничную продажу.

Стоит отметить, что стоимость этой модели стартует от 1 176 900 рублей, а то это более, чем на 200 тысяч дороже, чем аналогичная модель с механической коробкой передач. Скорее всего, вышеупомянутая цена является результатом возврата на 98-ю сильную версию 16-клапанного мотора.

Отечественный производитель планирует оснащать японским автоматом только Granta с кузовами седан и лифтбек. Производитель обещает, что четырёхступенчатый «автомат» наберет 100 км/ч чуть более, чем за 13 секунд. Заявленная максимальная скорость модели составит 176 км/ч, а расход топлива 7,4 литра на 100 км.

Автодилеры заявляют, что бюджетная цена сделает данную модель Granta, самым доступным российским автомобилем подобной комплектации. Заметим, что по данным Минпромторга, в России за прошлый год было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 62% больше, чем в 2022 г. При этом самой продаваемой стала Lada Granta с долей на рынке 18%, что соответствует 191 074 единиц.