Студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета создали «глушилку» Bluetooth-наушников.

Специалисты из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону создали инновационную «глушилку» Bluetooth-наушников. Изобретение может помочь снизить опасность для пешеходов, которые переходят железную дорогу. Первые испытания пройдут на участке СКЖД (Северо-Кавказской железной дороги), управление которой находится в Ростове.

По всему миру ежедневно происходят катастрофы, связанные с тем, что человек, переходящий дорогу, слушает музыку в наушниках и не смотрит по сторонам. В худшем случае ситуация может привести к летальному исходу.

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Новая разработка позволит этого избежать. Глушилка способна ограничивать работу Wi-Fi и Bluetooth в определенном округе. Таким образом наушники не смогут работать, и пользователь услышит либо предупреждающий звук, либо непосредственно поезд. Наушники возобновят работу сразу после того, как пешеход покинет охваченную зону.

Разработчики дополняют, что глушилка не определяет тип устройства, которое подает сигнал и действует не выборочно, а на всю электронику. Тем не менее, для пешеходов, использующих кардиостимуляторы и слуховые аппараты, переходить железнодорожные пути будет безопасно. Исследователи федерального университета планируют доработать свое изобретение – так, рассматривается возможность введения системы глушения сотовой связи.

ОАО «РЖД» уже заказало глушилку и на данный момент ждет образцы, чтобы провести собственное испытание. Дополнительно отмечено, что никаких притирок со стороны закона быть не должно – зоны, охватываемые устройством, являются собственностью холдинга.