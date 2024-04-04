7 человек погибли и среди них граждане Австралии, США и Канады

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа, из-за действий израильских военных, и не думает завершаться. Чтобы город хоть как-то мог жить туда везут со всего мира гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды и медикаментов. Однако, как показывает практика, передача помощи небезопасное дело и сотрудники World Central Kitchen убедились в этом на примере своих коллег.

WCK – это гуманитарная организация, специализирующаяся на продуктах питания. В сектор Газа они привезли почти 200 тонн продуктов питания с Кипра. Однако по пути из Газы в Дейр-эль-Балах на колонну, состоящую из двух бронетранспортеров с логотипами организации был совершен авиационный налет. В результате удара погибло 7 членов организации, а что самое ироничное WCG базируется в США, а ЦАХАЛ уже давно перешел на бомбы американского производства.

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«Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых тяжелых ситуациях, когда продовольствие используется в качестве оружия» - заявил в своем выступлении глава WCK Эрин Тор.

Бомбардировка мирной колонны вызвала большой резонанс в информационной среде, так как среди погибших были граждане США, Австралии, Канады, Польши и Палестины. Австралийский премьер-министр уже высказалась в сторону Израиля о методах ведения войны и призвала «провести расследование и выяснить кто виноват». Израильтяне в свою очередь отвечают нечто невнятное и рассказывают про начало проводимого расследования и что такого просто не может быть.

На фоне происходящего досталось и президенту Байдену, который выразил озабоченность происшествием. Однако президенту США быстро напомнили активисты и политические конкуренты, что именно Байден выдавливал из Конгресса разрешение на поставку вооружения в Израиль.