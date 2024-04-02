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g1tarist
Microsoft планирует отделить мессенджер Teams от пакета Office
Приложение для видеоконференций теперь можно будет купить только отдельно от всего пакета Office.

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Компания Microsoft решила сделать большой шаг – теперь их популярное приложение для видеоконференций Teams можно будет купить отдельно, не покупая весь пакет Office. Это значит, что если вам нужен только Teams, больше не придется платить за весь комплект программ, которыми вы можете и не пользоваться. Такие изменения уже произошли в Европе, и теперь их решили распространить на весь мир.

Почему в Microsoft вообще решили идти на такой шаг? Все дело в том, что они хотят сделать свои услуги более прозрачными и удобными для клиентов. Так, например, если компания работает в разных странах, теперь ей будет легче подобрать нужный пакет услуг, не переплачивая за лишнее.

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Как это будет работать? С 1 апреля пользователи смогут выбрать, продлить ли свою текущую подписку, обновить её, или перейти на одно из новых предложений. Если говорить о ценах, то Office без Teams будет стоить от 7,75 до 54,75 долларов, в зависимости от того, какой пакет вам нужен. А отдельная подписка на Teams обойдется в 5,25 доллара. Важно помнить, что цены могут отличаться в разных странах.

Это решение Microsoft приняла после того, как Европейская комиссия начала изучать, не дает ли объединение Teams с Office компании несправедливое преимущество на рынке. Напомним, в 2020 году компания Slack даже подала жалобу на Microsoft в Европейский союз, заявив, что таким образом Microsoft усиливает свои позиции, делая конкуренцию недобросовестной.

Пока официального объявления от Microsoft не было, но новость уже успела вызвать большой интерес. Ведь изменения затрагивают множество пользователей по всему миру. Теперь каждый сможет выбрать, что именно ему нужно от Microsoft, делая использование программ более гибким и удобным.

#microsoft #office
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