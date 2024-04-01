Демо версия - образовательная, а уже совсем скоро выйдет полная версия игры.

Российская студия Cyberia Nova выпустила демо своей игры "Смута". Демо версия игры оказалась с образовательным режимом "Смутное время". Этот режим - целая интерактивная экскурсия по Москве 17-го века, где можно узнать о жизни, архитектуре и культуре той эпохи. Посетители могут исследовать знаменитые места и учиться через игру, включая тренировочные бои и экзамен в конце.

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В демо версии экскурсии проводит исторический реконструктор Клим Жуков.

Игру можно скачать через VK Play, она занимает 11,4 ГБ. Для игры нужен компьютер на Windows 10 с определенными характеристиками, лучше всего играть на мощной системе для полного погружения.

Кстати, с 5 по 7 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде будет фестиваль "Смута: Герои эпохи" с реконструкциями и представлениями, открытый для всех старше 12 лет. Полная версия "Смуты" выйдет на PC 4 апреля 2024 года.

Игра пока что будет однопользовательской, только на прохождение, но пройти можно будет за несколько разных персонажей с разными сюжетными линиями.



