Telegram в очередном обновлении удивляет пользователей и дает много новых фишек.

В марте Telegram обновился, добавив много новшеств для пользователей и бизнеса. Весь пакет обновления, как и всегда, направлен на повышение удобства работы пользователя и расширение возможностей бизнеса.

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В первую очередь появились новые ссылки для чатов. Их можно будет использовать как рекламу, так и как приветственные сообщения. Пользователь, после перехода по ссылке - переходит в чат с админом и сразу видит специальное приветственное сообщение. Тут можно будет и прорекламировать услуги, возможности бота или что-то еще. Такие ссылки будут собирать полную статистику.

Кроме этого, пользователи теперь смогут настраивать экран приветствия, указывать дату рождения с настройками приватности и видеть больше информации о NFT-именах. А еще теперь можно добавить свой канал в профиль как витрину и, если канал достаточно популярен, отключить в нем рекламу для своих подписчиков.

Как вам такое обновление? Ждали?