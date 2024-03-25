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g1tarist
«Сняли с консервации 20 танков Leopard 2»: Испания планирует передать Украине партию военной помощи
В обмен на старые модификации «Леопардов» желают получить более современные танки.

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Страны Евросоюза продолжают насыщать украинскую армию вооружениями и боеприпасами. На днях пришли известия, что Бельгия планирует передать ВСУ 280 БМП «Линкс» итальянского производства, за тем Нидерланды заявили про отправку на Украину трех минных тральщиков. Испания, глядя на более зажиточные страны Бенилюкса, также решила растрясти кубышку и отправить Киеву небольшую подачку в виде расконсервированных танков «Леопард 2». Об этом сообщает официальная испанская пресса со ссылкой на источники в правительстве страны.

Согласно заявлениям правительства Испании с консервации, будет снято 20 ОБТ немецкого производства Leopard 2A4, которые будут отремонтированы и направлены в качестве «помощи» украинской власти. При этом переданные машины будут заменены на более совершенные модификации 2A8, которые закупят у немцев. Что интересно за весь банкет должны будут заплатить американцы из своего бюджета.

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Однако власти США внезапно дали отворот-поворот испанским коллегам и заявили, что Европа сама должна обеспечивать собственную безопасность. Теперь испанское правительство находится в странном состоянии, танки пообещали, а новые купить не получается. Более того капитальный ремонт старых «леопардов» также нужно оплачивать. Вероятнее всего, испанцы потребуют компенсации у Евросоюза, так как именно с их подачи вообще начали историю с расконсервацией.

В любом случае, не смотря на возникшие сложности танки пойдут для усиления ВСУ, которые не замедлят их бросить в бой. К счастью, эти ОБТ уже знакомы нашим военным и несмотря на их опасность с ними умеют бороться. А опыт прошлого года показал, что современные противотанковые средства ВС РФ отлично справляются с немецкими «кошками».

#всу #leopard
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