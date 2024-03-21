Количество страховых случаев значительно снизилось.

Количество серьезных ДПТ с участием таксистов стало значительно меньше. Если сравнивать с 2022 годом, аварии, приводящие к значительному повреждению автомобилей, стали происходить в 3,5 раза реже. Информация поступила от специалистов компании «Согласие». Они проанализировали статистику выплат по страховым полисам каско. Отдельное внимание уделялось происшествиям, в результате которых машины выходили из строя полностью, то есть ремонт становился бессмысленным.

Статистика по такси оценивалась отдельно, поскольку в этой сфере повышен риск аварий. Это связано с регулярной и длительной эксплуатацией автомобилей, частой спешкой, особенностями вождения шоферов, работающих не на личных машинах. Не всегда водители бережно относятся к транспортным средствам и беспрекословно соблюдают правила дорожного движения.

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Стало меньше аварий с участием такси в сегменте ОСАГО. Специалисты компании сообщают, что количество таких ДТП сократилось на 3 %. При этом аварийность осталась на достаточно высоком уровне.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» сообщил, что наиболее рисковые сегменты — каршеринг и такси. В первом ДТП происходят чаще.

Павел Нефедов уточнил, что с участием такси случается в 6 раз больше аварий, чем в среднем. Эта статистика учитывается при определении стоимости полиса ОСАГО. Базовая ставка, установленная Центральным Банком на уровне от 1 490 до 15 756 рублей, для такси выше.

По сведениям компании, в большинстве ДТП с застрахованными по ОСАГО машинами такси были виноваты их водители. Таких аварий 66 %. Годом ранее процент был ниже более чем на 10 пунктов.

Споры о безопасности такси ведутся давно. При этом МВД, проанализировав имеющуюся у себя статистику, не считает сегмент экстремально аварийным. Таксисты, по данным ведомства, реже попадают в ДТП по своей вине, чем в среднем водители легковых автомобилей. При этом иностранцы за рулем не более опасны, чем россияне.

Страховщики критикуют подход МВД к сбору статистики. Они отмечают, что ведомство учитывает только аварии, в которых пострадали люди. Происшествия, затронувшие только автомобили, игнорируются.

Большинство экспертов обращают внимание и на сложности сбора данных. Далеко не все таксисты оформляют страховые полисы. По некоторым данным, в Москве около 20–30 % водителей работают без необходимой страховки.