Появились подробности происшествия в приграничном Белгородском селе.

В начале этой неделе силы ВСУ пытались прорваться в глубь Белгородской области. Но благодаря грамотным действиям нашего командования и профессионализму бойцов, эта затея не удалась. При этом украинское командование не собирается останавливаться несмотря на серьезные потери. Так, недавно на село Козинки была совершена дерзкая десантная атака, которая должна была стать началом серьезного прорыва в глубь области. Однако в населенном пункте был размещен российский спецназ из 2-й обр СпН, которые дали достойный отпор и нарушили все планы противника.

Согласно полученной из телеграмм-канала Старше Эдды информации, украинский десант прибыл в район Козинок на трех военно-транспортных вертолетах Ми-8, которые «пробрались» туда на предельно малых высотах, сбросили солдат и ушли обратно на территорию Украины. Планировалось, что десант быстро закрепится в населённом пункте и тем самым откроет проход для маневренной бронегруппы, которая начала свое движение сразу после высадки. Однако командование ГУР Украины просчиталось и в Козинках оказался отряд бойцов из 2-й особой бригады специального назначения ВС РФ. Спецназовцы приняли бой и не дали противнику закрепиться в Козинках и затянуть боестолкновение.

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В итоге бойцы РФ смогли отбросить украинский десант от села с боем, который плавно перетек в полноценную войсковую операцию с использованием артиллерии и военной авиации. В итоге часть десантников ВСУ начала отходить в сторону Украины и нарвалась на минное поле, установленное дистанционно. Оно стало неожиданной неприятностью для отступающих бойцов ВСУ. В итоге, согласно данным из МО РФ, ВСУ потеряли в ходе десанта часть личного состава.

Тут стоит отметить тот факт, что Украина продолжает бросать на Белгородскую область самые боеспособные части специального назначения и самых подготовленных иностранных военных. Вероятнее всего атака на Козинки не станет последней акцией на русско-украинской границе в районе Белгородской области.