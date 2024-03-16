Российские войска заняли три лесополосы около села Шевченко

В последние месяцы основное внимание прессы и российского командования было приковано к Авдеевскому и Артемовскому направлениям. Про продвижение на Угледарском участке сообщалось в основном в связи с взятием Победы и входом в Новомихайловку. Однако сегодня некоторые российские телеграм-каналы, ссылаясь на свои источники, начали сообщать о внезапном продвижении ВС РФ западнее города и занятии сразу трех лесополос к западу от поселка Шевченко.

Согласно полученным из телеграм-каналов данным, российская армия смогла продвинуться на 1 км вглубь территории противника и занять выгодные для обороны позиции в лесной местности. Это продвижение фиксируется северо-западнее и севернее поселка Шевченко, который находится недалеко от Угледара. Ранее боевые действия велись в основном к востоку от города, где российская армия успешно продвигалась, беря под контроль опорные пункты ВСУ. Однако теперь Угледар начинает попадать в клещи, поскольку его постепенно охватывают с двух сторон.

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Стоит отметить, что сам Угледар является серьезно укрепленным городом-гарнизоном, который постоянно достраивается инженерными войсками ВСУ. Однако по нему уже давно работает военная авиация РФ, которая наносит удары по укреплениям ВСУ 500-килограммовыми бомбами с УМПК. Также стоит отметить, что Угледар находится на возвышенности, что позволяет ВСУ контролировать подходы к городу.

Не стоит думать, что сегодняшнее продвижение ВС РФ к западу от Угледара полностью отрезало город от снабжения. Скорее, это первый шаг на пути полного охвата населенного пункта, и здесь все зависит от действий российской армии и решений, принимаемых командованием ВС РФ. Также не стоит списывать со счетов ВСУ, так как, несмотря на серьезные проблемы со снарядами, они будут держаться за город до последнего момента.