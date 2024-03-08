О планах передачи Украине САУ «Гвоздика» и БРДМ-2 сообщил болгарский журналист.

Западные страны продолжают собирать для украинской армии бронетехнику откуда только возможно. В этом плане на передовой находится болгарское правительство, которое стремительно избавляется от законсервированной бронетехники. В частности, некий журналист Александров заявил, что София планирует вновь порадовать ВСУ поставками самоходных арт-установок «Гвоздика» и бронемашин БРДМ-2. При этом корреспондент не сообщает в каких количествах эта самая техника будет передана, а главное, когда начнется поставка.

Тут стоит вспомнить, что София уже передавала украинской власти «подарок» в виде старых, еще советских, БТР-60, принадлежавших МВД страны. Разговоры о поставке начались еще в конце прошлого года, но только сейчас Киев начал получать первые машины, партиями по 6 штук, так как Минобороны Болгарии получили финансирование на транспортировку бронетранспортеров. При этом качество поставляемых БТР-60 находится на крайне низком уровне, так как болгарская армия не собирается их чинить и украинским механикам придется проверять и ремонтировать каждую переданную машину.

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На этом фоне новости про передачу в перспективе 2С1 «Гвоздика» и БРДМ-2 заставляют задуматься про сроки этой самой передачи. Так как эту бронетехнику тоже надо как-то транспортировать, как минимум до Украинской границы, а это в свою очередь также будет стоить денег. При этом опять возникает вопрос про количество и состояние техники, так как возможно часть машин пустят на восстановление других методом «каннибализации».

В любом случае, эта новость не очень хорошая, так как украинская армия в любом случае получит какое-то количество так нужной им техники. Пусть даже и не самого лучшего качества, зато ремонтопригодной и с возможностью починки в полевых мастерских. Тем более, что недавно мелькали новости про «неожиданное обнаружение» 122-мм артиллерийских снарядов, которые идеально подойдут «Гвоздике».