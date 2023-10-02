В Сербии модернизировали советскую «Гвоздику»

В Сербии была проведена существенная модернизация самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика", разработанной на базе советской технологии. Эти улучшения включают в себя внедрение новой системы управления огнем (СУО). Они были представлены на выставке "Партнер-2023" в Белграде, по информации издания Army Recognition.

реклама

Наиболее впечатляющим аспектом обновленной "Гвоздики" стала ее максимальная дальность стрельбы, которая с использованием снаряда M10 достигает 21,5 километров. Более того, в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), модернизированная артиллерийская установка способна выпустить пять-шесть снарядов, соблюдая минимальные временные интервалы между выстрелами.

В ходе модернизации, 2С1 "Гвоздика" была оборудована современной СУО, включающей в себя баллистический вычислитель и инерциальную навигационную систему. Также значительные усовершенствования затронули систему наблюдения для командира, а также был добавлен дисплей для механика-водителя и даже установлен кондиционер.

Исходная версия "Гвоздики" была принята на вооружение еще в далеком 1970 году. Эта плавающая машина, обладающая противопульным бронированием, оснащена гаубицей калибра 122 миллиметра, и ее масса составляет 15,7 тонн. Ее двигатель, имеющий мощность 300 лошадиных сил, является дизельным.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Не менее важно отметить, что в августе прошлого года первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков официально сообщил о создании модернизированной версии самоходной артиллерийской установки "Мальва" с увеличенной дальностью стрельбы. Эта самоходная гаубица также будет способной выполнять одновременный огневой налет, что делает ее еще более эффективным боевым средством.