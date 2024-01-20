Нет денег на транспортировку и у Киева

Вот уже который месяц Болгария обещает передать киевской власти крупную партию старых советских БТР-60, которые раньше предназначались для МВД страны, но на деле хранились на складах. И, казалось бы, в парламенте наконец-то все со всеми договорились и техника уже почти пошла для нужд ВСУ, но тут вскрылся интересный нюанс, который резко усложняет ситуацию. А дело в том, что у болгарской власти нет денег на транспортировку бронетехники. Об этом рассказал глава Министерства обороны страны Тодор Тагарев.

Со слов чиновника выходит, что София готова передать Украине партию устаревших БТР-60 со своих складов, но у Минобороны банально нету на это денег. Более того официальная власть пока отказывается выделять их из государственного бюджета. У Киева также нет свободных средства на оплату перевозки, но там очень ждут эти бронемашины и надеется, что болгары как-то изыщут резервы для столь важной операции. На этом фоне все тоже министр обороны заявил, что София готова принять помощь от любого, кто оплатит перевозку партии бронетехники на Украину. Вероятнее всего это такой намек США или Евросоюзу, что Болгария не откажется принять помощь и даже подготовила смету и просчитала логистику.

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Стоит отметить, что Болгария с готовностью избавляется от устаревшей и неликвидной техники и боеприпасов, отправляя их на Украину. Так в сентябре прошлого года болгарские власти передали Киеву партию отработавших свое зенитных ракет для комплексов С-200. Украинские инженеры переделывают зенитные ракеты и те потом отправляются на нашу территорию. Скорее всего, скоро Софии окажут финансовую помощь и оплатят расходы на перевозку бронетранспортеров на Украину и вероятно София с этого получит дополнительные средства в свой бюджет.