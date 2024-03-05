К началу лета ВС РФ проведут крупную наступательную операцию

Вооруженные силы Российской Федерации в последнее время резко снизили количество ракетных ударов, которые ранее наносились почти каждый день. ВС РФ перешли на ночные налеты дронами-камикадзе «Герань» и якобы экономят крылатые ракеты. И дело тут не в хваленном заявлении западных экспертов про «их осталось всего на два дня». Проблема для Украины гораздо серьезнее и это сильно обеспокоило британскую разведку MI-6, которая предупредила украинскую власть про готовящееся российское наступление с прорывом эшелонированной обороны и выходом на оперативный простор.

Согласно переданным офису президента Зеленского сведениям, которые всплыли в украинских ТГ-каналах, Россия подготавливает почву для весенне-летнего «контрнаступления». Именно по этой причине началась строгая экономия крылатых ракет, которые берегут для массированных ударов по позициям украинских военных перед и во время атаки. Также британцы сообщили Зеленскому, что предположительно основной вектор атаки будет направлен на линию Селидово – Покровск, а все текущие наступательные действия – банальная подготовка к рывку. Конец весны также предсказуемый срок, так как к этому времени пройдет распутица и почва будет способна выдерживать продвижение тяжелой военной техники.

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Более конкретной информации про российское наступление в открытых источниках нет, но вполне вероятно это очередной украинский вброс, который призван показать украинскому народу, что все не просто так. Тем временем в настоящее время наступление ВС РФ столкнулось с фактором непреодолимой силы, а именно превращением почвы и дорог в болото, по которому невозможно пройти на военной технике.