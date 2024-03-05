Весенняя распутица мешает наступлению.

Еще несколько недель назад украинские военные под Авдеевкой рассказывали, что из-за таяния снега и плюсовой температуры все проселочные дороги и поля превратились в настоящее болото. Это не позволяло им подвозить военные грузы в осажденный город и, например, боеприпасы доставлялись людьми. Сегодня уже 5 марта 2024 года и российская армия также столкнулась с проблемой распутицы во время наступления на всех направлениях в зоне проведения СВО. Эту грязь не может преодолеть не только колесная, но и гусеничная техника, что приводит к снижению темпа штурмовых действий.

Также распутица приводит к снижению подвоза грузов военного назначения и затруднению вывоза раненых с передовой. С ней, распутицей, ничего невозможно сделать и это очень сильно тормозит дальнейшее продвижение и играет на руку ВСУ, которые успевают подготовиться к оборонительным действиям. Российские военные эксперты высказываются, что в такой ситуации резко возрастает роль военной авиации, которая способна наносить удары без оглядки на болото внизу. Каждый такой удар приводит к потерям среди украинских военнослужащих и соответственно облегчает ВС РФ сухопутные операции в настоящий момент и ближней перспективе.

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Правда эксперты не рассказывают про то, что повышается роль не только военной авиации, но и разнообразных беспилотных летательных аппаратов, число которых растет с каждым днем. Так их используют не только для разведки местности и нанесения огневого поражения противнику, но и для доставки грузов в труднодоступные точки. Еще два месяца назад десантники под Артемовском использовали квадрокоптеры для передачи передовым частям медикаментов, продуктов питания и боеприпасов.

Стоит отметить, что российская армия хоть и нарастила количество БПЛА, но ВСУ также получают большое их количество. Поэтому можно смело сказать, что весной начнется новый виток войны дронов, которая покажет, как обе стороны к ней подготовились.