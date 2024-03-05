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CNews Analytics оценили перспективы российской IT-отрасли на 2024 год
CNews Analytics оценили, что мешает и что позитивно влияет на российскую IT-отрасль и её развитие.

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Эксперты в области IT оценили точки роста и препятствия для развития отрасли в 2024 году. На основании этих оценок были выбраны 4 фактора роста и 6 препятствий для цифровизации России на текущий год.

Точки роста IT индустрии в РФ

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1. Импортозамещение

Замещение импорта эксперты назвали главным драйвером развития IT в текущем году. Здесь ключевыми является 166 и 250-й указы президента, которые определяют импортозамещение в области IT инфраструктуры и информационной безопасности.

Срок, определённый на замещение импорта объектов IT-инфраструктуры истекает, и многие крупные компании запланировали переход на отечественный продукт именно в 2024 году. Это повлечёт за собой необходимость обновления всей информационной инфраструктуры, а значит отечественные IT-компании получат заказы и средства на развитие.

2. Государственная поддержка IT-отрасли

Сегодня государство вкладывает в информационные технологии огромные средства. Ничего подобного раньше не было. Эти средства способствуют развитию науки, поддерживают разработчиков, идут на локализацию производства, а значит, привлечение новых кадров. Особое внимание уделяется экспорту недостающих технологий.

Эксперты ждут новых законодательных инициатив для поддержки отечественного ПО и технологий. Государственная поддержка может стать одной из основных точек роста.

3. Рост уровня знаний в IT потенциальных заказчиков

Бизнес всё более нуждается в IT-продуктах и знания бизнес-руководителей тоже растут. Заказчик часто уже заранее знает, что ему нужно, и дальнейший диалог с исполнителем упрощается. Потребности бизнеса не только расширили сферы деятельности уже существующих IT-компаний, но и подстегнули появление новых.

4. Дефицит персонала

Многие компании сегодня испытывают нехватку сотрудников. Это обстоятельство подталкивает руководителей автоматизировать процессы, а значит обращаться к IT-специалистам. Внедряются кассы самообслуживания, дроны, автоматизация складов, чат-боты. Большое развитие получила удалённая схема работы сотрудников.

Препятствия развития IT-отрасли

1. Нехватка IT-специалистов

Большинство специалистов выдвигает именно нехватку кадров, как главный тормоз развития. Дефицит уже сейчас наблюдается остро, что ведёт к снижению качества сотрудников, а значит, качества продукта. В ближайшие годы эксперты опасаются усугубления проблемы.

2. Общая неопределённость

События последних лет призывают бизнес вкладывать деньги осторожно и взвешенно. Эксперты полагают, что период больших рискованных инвестиций остался в прошлом.

3. Низкий уровень сервиса российских компаний

Резкое увеличение количество заказчиков столкнулось с неготовностью компаний работать с такими объёмами. У них просто нет такого опыта и нужного количества квалифицированных кадров. Специалисты полагают, что те кто сможет быстрее адаптироваться к новым условиям, получит возможность создать бизнес 21-го века.

4. Трудности диверсификации

Бизнес привык к работе с постоянными поставщиками IT-услуг, под них выстроены все цепочки и процессы. Новые условия диктуют необходимость менять поставщиков, а значит процессы внутри компании. Не все к этому готовы. Более того новый продукт не обязательно будет такого же качества, а часто обойдётся дороже.

5. Внутренние препятствия

Сюда можно отнести неопределённость, безопасность, бюрократические барьеры, слабую коммуникация руководства бизнеса и IT.

6. Интеграции решений от разных компаний

На эту проблему специалисты также обращают внимание. Есть много уже внедрённых решений, и их нужно либо полностью менять, либо как то интегрировать с новым продуктом от нового поставщика. Сложности здесь во многом вытекают из проблемы кадров и диверсификации.

Несмотря на трудности, российская IT отрасль имеет сегодня множество возможностей для развития, и многие специалисты ждут уверенного роста.

#технологии
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