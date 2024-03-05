Правительство принимает меры по стабилизации рынка топлива.

С марта по август в РФ вводится полный запрет на экспорт бензина, вводится требование повышения процента продаж дизельного топлива. Какими ценами будут встречать АЗС автомобилистов на фоне этих предписаний?

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Цена топлива в стране неуклонно растёт. Так, если в 2021 году можно было купить литр 92-го бензина за 44 рубля, то в 2024 году придётся выложить уже 50 рублей. И цены могут ещё вырасти в связи с сезонным спросом и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство, понимая эту ситуацию, принимает меры по стабилизации рынка. В феврале 2024 года уже был снижен экспорт бензина на 30%, и увеличены его поставки на рынок внутри страны. И вот с марта вводится мораторий на экспорт в течение полугода.

На Кафедре экономической теории РЭУ имени В.Г Плеханова считают, что инициативы правительства направлены скорее не на снижение цен на АЗС, а на удержание текущей ситуации. Розничные цены с начала года и так уже выросли до 6%. Более того, основной целью мер могут быть макроэкономические показатели. Стабильная цена на топливо может подстегнуть рост экономики.

В инвестиционной компании SharesPro полагают, что это лишь стандартные регуляторные меры правительства, которые были запущены в 2022 году. На бирже уже сейчас срочные контракты на лето завершаются с ростом до 23%. Эксперты компании считают, что правительство вместо тонкой отладки рынка в правовой и финансовой сферах, выбирает жёсткое регулирование. Прежде всего эти меры направлены на сдерживание инфляции, существенный рост которой эксперты ожидают в течение полугода. Какое-то время подобные действия будут иметь эффект, но в долгосрочной перспективе пользы не принесут.

В Независимом топливном союзе указывают на то, что в РФ цены в рознице могут регулироваться ценами на бирже только в случае их роста. Поэтому стабилизация биржевых цен просто заморозит розницу, но не понизит цену в ней. С другой стороны, стабильные биржевые цены сохранят высокую маржинальную прибыль в рознице. Это позволит АЗС ввести дополнительные скидки и бонусы для водителей, предложить выгодные программы лояльности. В союзе также считают, что цена на заправках в итоге вырастет, но в пределах инфляции.

Все эксперты сходятся на том, что мораторий на экспорт топлива к снижению цен для конечного потребителя не приведёт. Ожидается даже рост цен на АЗС в пределах инфляции. Возможны какие-то сезонные акции от сетей заправок, но не более.