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Эксперт «ЗР» Зиновьев рассказал, как сегодня выбрать Toyota Corolla Fielder с пробегом
Несмотря на санкции - ввоз автомобилей увеличился. Правда, с правым рулем - почему-то спрос на них стал больше.

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Универсал Toyota Corolla Fielder выпускается много лет и преимущественно для японского рынка, с правым рулём. Но сейчас такие автомобили вновь начали привлекать внимание многочисленных россиян. Ведь они могут заменить ушедшие из России иномарки и стать прекрасной альтернативой, продающимся у нас официально моделям. Например, это авто может заменить Lada Vesta SW. Купить его можно за 1400000 – 1900000 рублей. Модель доступна с передним и полным приводом и двигателями различной мощности. Она имеет вместительный багажник. Но клиренс довольно низкий. Он составляет всего 150 мм. При этом машина прекрасно оснащена, комфортна и безопасна. В связи с этим эксперт журнала «За рулём « Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать такой автомобиль, так как он может заинтересовать многих отечественных автолюбителей.

По словам Зиновьева, эта машина – вполне надёжная и неприхотливая. Но покупать её желательно с небольшим пробегом, примерно до 100000 километров. После этого может появиться повышенный расход моторного масла, а после 150000 – различные неисправности вариатора. Нужно понимать, что авто нуждается в качественном бензине, минимум АИ-95. Полный привод не обеспечивает хорошую проходимость. Поэтому можно брать, как передне,- так и полноприводные варианты.

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То же самое относится и к двигателям. Все варианты неплохи. Но зачастую моторы обладают относительно небольшим ресурсом. Порой они не выдерживают и 300000 километров пробега. Но производитель и не обещает этого. Но зато у модели существуют и гибридные версии. После 100000-120000 километров не стоит забывать менять цепь ГРМ, так как к этому моменту она может растянуться. Это, как считает специалист, продлит срок службы двигателя и поможет предотвратить серьёзные неисправности.

Универсал считается по-японски надёжным и долговечным. Он имеет крепкую подвеску и ломается нечасто. Но не исключены некоторые неполадки в работе электрооборудования у машин с большим пробегом. При этом модель славится очень богатым и передовым оснащением. Поэтому, по мнению Сергея Зиновьева, если выбрать относительно свежий экземпляр и обратить внимание на названные выше проблемы, вполне можно купить отличный автомобиль за нормальные деньги, который прослужит много лет. Но при этом нужно быть готовым к тому, что руль находится справа.

А как вы относитесь к правостороннему рулю в автомобиле?

#авто
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