Оказалось, количество выпущенной продукции значительно больше ожидаемого.

В конце прошлого года украинское правительство начало рассказывать про переход ВСУ на массовое использование дронов-камикадзе вместо привычной ствольной артиллерии. Тогда на западе страны начали развертывать многочисленные цеха для выпуска FPV-дронов. Сегодня один из украинских источников рассказал сколько именно единиц БПЛА было выпущено с начала 2024 года и сколько планировалось до начала 2025-го.

Согласно обнародованной информации с начала года украинский ВПК смог произвести до 200 тысяч FPV-дронов, хотя планировалось почти в два раза меньше. За весь год по первоначальным оценкам должно было быть произведено до 1 миллиона таких дронов, но теперь промышленники смотрят в будущее с оптимизмом и рассказывают про 2 млн. При этом есть сведения, что выпускаются не только дроны-камикадзе, но и разведывательные аппараты, призванные заменить собой «мавеки».

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Стоит отметить, что производство FPV-дронов значительно проще, как это бы ни странно звучало, чем простых артиллерийских снарядов. Оценочная стоимость каждого такого БПЛА варьируется от 1 до – 2 тысяч «вечнозеленых», что в 2 – 3 раза дешевле чем выстрел для 155-мм артсистемы. При этом украинские власти вынужденно переходят на использование дронов данного типа из-за дефицита обычных 155-мм снарядов и проблем с авиацией.

Напомним, что несмотря на то, что дрон несет на себе не то, чтобы много взрывчатки, зато может маневрировать, проще в перемещении и всего можно перенаправить на другую цель после «выстрела». При этом FPV-дроны могут лететь на дистанцию в 10 – 20 км и работать в связке с другими аппаратами. Что самое страшное, для этого типа БПЛА активно разрабатывается интеллект, способный работать самостоятельно после запуска, что превращает FPV-дрон в систему «выстрелил-забыл», которую невозможно заглушить.