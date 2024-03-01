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g1tarist
Brave Software представила конфиденциального ИИ-ассистента Leo для Android
ИИ-ассистент, как и сам браузер ориентирован на конфиденциальность пользователя.

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Компания по разработке программного обеспечения Brave разработала нового помощника с искусственным интеллектом Leo. Получить доступ к нему можно будет, обновив браузер до версии 1.63. Разработчики утверждают, что Leo сможет упростить пользование браузером в широком ряде задач, например, краткий пересказ веб страниц, в том числе содержащих видео, перевод текста, создание заданного кода, расшифровку аудио или видеодорожек, создание уникального контента. Кроме перечисленного, помощнику можно будет задавать конкретные вопросы по содержанию веб страниц, что облегчит поиск информации.

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Обновив браузер до нужной версии требуется зайти в меню и выбрать строку «Leo». После запуска, помощник будет всегда с вами в фоновом режиме и в случае необходимости, просто нажмите на звездочку.

Есть две версии Leo - бесплатная и премиум. Подключение премиум стоит 15 долларов – это позволит использовать ИИ на 5 разных устройствах, включая Windows и Linux.

По утверждениям разработчиков, помощник дает максимально актуальные и верные ответы, так как по умолчанию для генерации ответов применяется Mixtral 8x7B. Также Leo использует и другие модели большого языка, среди которых Claude Instant и Llama 2 13B.

Особенность самого браузера Brave – конфиденциальность пользователя. Запущенный ими искусственный интеллект также во главу угла ставит эту же задачу. Для использования помощника не требуется создавать учетную запись, он доступен по умолчанию в самой поисковой системе. Более того, Leo не использует введенные запросы для обучения, поэтому они нигде не сохраняются. В работе ИИ применяется сервер для анонимизации задач пользователя, после чего результаты запросов удаляются. Материалы, в создании которых были задействованы антропные модели, удаляются по истечении 30 дней.

IP-адреса и прочая информация, позволяющая идентифицировать пользователя, при использовании ПО Brave не сохраняется. При использовании премиум подписки, пользователь получает анонимный токен, который является подтверждением входа в учетную запись. При этом он не содержит никакой информации о платежных реквизитах.

В скором времени помощник с искусственным интеллектом от Brave станет доступен и пользователям iOS. По утверждениям разработчика на это уйдет еще несколько недель.

#android
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