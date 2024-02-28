За последние сутки ВСУ потеряли сразу две редкие арт-установки от действий российской армии

Российские военные продолжают выбивать военную технику Вооруженных сил Украины, используя для этого дроны разных моделей, авиацию и артиллерию. Например, МО РФ опубликовало кадры поражения «Ланцетом» колесной самоходной артиллерийской установки «Богдана 3.0», которую производят оставшиеся украинские заводы. Говорится, что это первая подобная установка, которую удалось поразить нашим военным и редкие кадры были сняты дронами объективного контроля.

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Стоит отметить, что украинская 155-мм самоходка производится на Украине, хотя и используется в конструкции большее количество нелокализованных элементов. Как минимум то самое 155-мм орудие поставлялось из Франции, да и электронная начинка СУО явно не украинского производства. При этом «Богдана» показала себя с неплохой стороны и уничтожение установки серьезный шаг к снижению боеспособности ВСУ.

Также стоит отметить, что за вчерашний день украинская армия потеряла самоходную установку «Арчер», способную вести огонь на дистанцию до 50 км и имеющую большой темп ведомого огня. Также сообщается про огневое поражение радиолокационной станции П-18 от зенитно-ракетного комплекса «Бук», что вообще в принципе не получится восстановить, по самой банальной причине – их производит Россия.

Главной вишенкой на торте последних дней, разумеется, стала потеря вооруженными формированиями Украины американского общего боевого танка M1A1SA «Абрамс». Согласно данным из открытых источников, боевую машину вычислили с помощью дронов, а затем нанесли удар FPV-дроном, который поразил башню танка. Произошло это событие неподалеку от Авдеевки в районе укрепленного городка Бердычи, и пока дальнейшая судьба экипажа и самой машины остается неизвестна.