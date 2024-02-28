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g1tarist
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
Как они выразились: "Произошла лишь перфорация брони".

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26 февраля 2024-го года, вечером в сети начали всплывать кадры, на которых показан уничтоженный российской армией американский ОБТ «Абрамс» ВСУ. Эти кадры немедленно подняли настоящую волну высказываний разного рода экспертов, спектр которых начинался от «ура» и до «этого не может быть почему-что». В польской прессе появился материал, в котором автор рассказывал, что на показанных записях видно, что машина не имеет повреждений и только вышибные панели на корме башни отсутствуют, что говорит об ударе дрона именно туда. Так что технически боевая машина находится в рабочем состоянии и нельзя утверждать, что ее уничтожили.

Автор издания «Defense24» полностью разобрал видеозапись и заявил, что поражение «Абрамса» в корму танка не привело к его уничтожению. Именно там расположен боекомплект танка в специально организованных нишах, обладающих вышибными панелями, которые вылетают в случае детонации боекомплекта и тем самым отводят энергию взрыва вверх, а не внутрь боевого отделения. Эксперт отмечает, что у танка открыты люки, что позволяет предположить, что экипаж Abrams остался цел и смог уйти подальше от обездвиженного танка. Также автор отмечает, что все кроме кормовой ниши предположительно находится в рабочем состоянии и если машину эвакуируют, то очень быстро вернут в боевой состояние.

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Напомним, что первый уничтоженный российской армией «Абрамс» находится на счету группы операторов дронов Коловрата. Предположительно фатальный для вражеской машины удар FPV-дроном нанес боец с позывным Рассвет. Это особенно интересно, так как стоимость такого дрона-камикадзе варьируется в пределах пары тысяч долларов, а стоимость поставленного на Украину «Абрамса» примерно 5 – 6 млн «баксов». Что касается дальнейшей судьбы подбитого танка, то скорее всего машину попробуют добить иначе эвакуационные группы ВСУ попробуют вывезти технику в тыл для починки. Что касается заявлений польского эксперта, то его вера в западную бронетехнику зашкаливает и он не признает тот факт, что даже отвод энергии взрыва вверх все равно влияет на машину и это может привести к фатальным последствиям.

#сво #польша
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