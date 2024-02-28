Возможно, французские истребители будут летать в небе над Украиной.

Украинское правительство и высший командный состав не раз заявлял в своих интервью и выступлениях о том, что Украине нужно больше авиации. В частности, вот уже почти год там грезят про истребители F-16, но есть вероятность, что для усиления ВСУ прибудут французские истребители «Мираж». По крайней мере президент Украины в своем интервью телеканалу LCI заявил про начало переговоров о потенциальной передаче французских боевых машин. При этом Зеленский не уточняет сколько именно «Миражей» могут поставить для вооружения ВС ВСУ, и кто будет обучать украинских пилотов ими управлять.

В эфире французского телеканала LCI Владимир Зеленский рассказал, что Киев ведет переговоры с Парижем о передаче партии «Мираж-2000» на Украину. Точного размера партии нигде не указывается, но в некоторых источниках мелькала информация про 12 – 14 летательных аппаратов этой модели. Стоит отметить, что за пару дней до появления этого заявления посол Украины во Франции Омельченка заявил, что все слухи про подобные переговоры обычная фикция. После чего возникает вопрос, а кто из представителей «свободной и независимой» нагло врет или это тонкая игра против текущего политического руководства страны.

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Несмотря на то, что истребители «Мираж-2000» достаточно старые, машины могут нести на себе комплексы управляемого вооружения. Например, созданные под стандарты НАТО крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG или Storm Shadow. Это станет неприятным сюрпризом для российской армии, так как сегодня подобные ракеты могут использовать только специально оборудованные Су-24 и МиГ-29. Что самое забавное, сегодня украинская власть с воодушевлением рассказывает про французские истребители, но при этом, когда Австралия предложила свои «Хорнеты», то последовала самая негативная реакция.