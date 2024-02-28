Куда делись все остальные - он не уточнил.

Президент свободной и независимой Украины Владимир Зеленский (*лицо, внесенное на территории РФ в список участников КВН) рассказал на очередной пресс-конференции всю правду про потери ВСУ в ходе спецоперации. Согласно заявлению главы украинской власти за последние два года Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли почти 31 тысячу человек «двухсотыми».

На своем выступлении президент Украины рассказал, что им важна жизнь каждого солдата и за все время конфликта родина не досчиталась 31 тысячу бойцов. При этом президент почему-то вообще не упомянул раненых и пропавших без вести, видимо стремясь создать у украинского народа картину не такой уж и страшной реальности. При этом все официальные сводки российской стороны названы Зеленским «кремлевской пропагандой» не соответствующей действительности.

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Сколько за последнее время Украина потеряла военнослужащих вероятно не знают и в самом правительстве страны. Однако согласно разным статистикам и анализу происходящего вырисовывается страшная картина в почти 400 тысяч убитых и раненых украинцев. Также слова Зеленского про 31 000 не совсем коррелируют с предпринимаемыми мерами по мобилизации новобранцев для украинской армии, а даже если потери такие низкие, то куда пропали все уже мобилизованные мужчины.

Стоит отметить, также тот факт, что за время летне-осеннего контрнаступления в 2023 году по разным данным ВСУ потеряли до 90 тысяч человек. Но опять-таки Зеленский видимо решил забыть про эти потери. Или там принялись всех записывать в «пропавших без вести», как приказал недавно Генштаб ВСУ по поводу потерянных в Авдеевке солдат. Ну, чтобы не платить больше компенсаций и не показывать, насколько непростая ситуация сейчас творится на востоке страны.