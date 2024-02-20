Однако, у ВСУ есть способ борьбы с российскими управляемыми бомбами

Украинские вооруженные силы теряют большое количество живой силы из-за действия российской военной авиации, которая применяет корректируемые авиационные бомбы. На наши УМПК украинские военные жалуются на протяжении последних месяцев и активно ищут решение возникшей проблемы. Как сообщает спикер Воздушных сил ПВО Юрий Игнат, генералитет нашел действенный способ, как нейтрализовать эту угрозу, но им не хватает средств для ее реализации.

Как сообщил Игнат украинские военные пришли к решению поставленной задачи и все-таки изыскали метод борьбы. Он предельно простой и эффективный, но требует дополнительных ресурсов и заключается в устранении российских фронтовых бомбардировщиков, которые несут под своими крыльями опасные бомбы. У ВСУ не хватает наличных средств, рассказывает Игнат, и западу необходимо поставить больше зенитно-ракетных комплексов и расходников к ним, чтобы обеспечить ВСУ защиту от бомбардировок.

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Также Игнат высказался, что для борьбы с российскими самолетами ВС ВСУ требуется собственная истребительная авиация современного образца. Например, так долго идущие истребители американского производства F-16, которые смогут обеспечить украинским военным чистое небо над головой. Как ни странно, то доктрина НАТО отдает большую часть ПВО именно самолетам и F-16 смогут исполнять эту роль. Поэтому, когда ВС ВСУ получит эти самолеты, то нашей бомбардировочной авиации придется действовать более аккуратно. С другой стороны, наши Су-35 и МиГ-31 также отлично справляются с перехватом украинских самолетов, что не раз демонстрировали и американские истребители не станут исключением.

Украинские политики и военные часто делают заявления о поставках той или иной военной техники постфактум. Вполне вероятно, на Украину уже пришли американские самолеты или новая партия средств ПВО. Не зря же в последнее время мелькали сообщения про передачу F-16 из Дании или Норвегии.