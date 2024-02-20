Говорят, были сбиты все российские дроны-камикадзе.

После падения Авдеевки и отвода украинской армии «на заранее заготовленные позиции для контрудара», украинской власти требуются «перемоги». И в этом ей помогают представители ВС ВСУ. Там заявили, что в ночь на 20 февраля российская армия предприняла очередную атаку дронами «Герань» по объектам военной инфраструктуры Украины, но силы ПВО смогли сбить все 23 беспилотника и они не попали в намеченные цели. Стоит отметить, что до недавнего времени на Украине временно пропала практика таких громких заявлений про «все сбитые БПЛА».

В ходе ночной атаки дронов «Шахед» (именно так украинская пресса и чиновники именуют наши «Герани») все беспилотники были нейтрализованы дежурными средствами ПВО. ВСУ сообщают про обнаруженные 23 машины, но вот их успешное сбитие большой вопрос. Дело в том, что даже в украинской прессе промелькнуло сообщение, что в Кременчуге зафиксировали прилет дрона в один из заводов, который успешно загорелся и его не менее успешно тушили. Поэтому уже этот факт полностью ломает заявление официальных представителей ВС ВСУ.

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Вдобавок проходили сообщения, что российская армия нанесла три ракетных удара, которые преодолели ПВО ВСУ. Одна из ракет назывались Ч-31, а остальные вроде как от зенитно-ракетного комплекса С-300. Стоит отметить, что ВС ВСУ используют советские ЗРК С-300, ракеты которых регулярно попадают в жилые дома, после чего украинская власть пытается обвинить Россию в атаках на мирных жителей. Вероятно, ракеты, принятые за российские, были выпущены украинскими комплексами ПВО, но цель не поразили и упали где придется.