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Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
Зенитно-ракетные комплексы С-300, укрытые в ангаре, были уничтожены ракетами системы "Калибр" под Днепропетровском.
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Накануне Министерство обороны России отрапортовало об утилизации четырех комплексов С-300, которые Евросоюз собирал для нужд ВСУ, но пока передала только Словакия. Это был ее единственный зенитно-ракетный дивизион, который она в обстановке строжайшей секретности в течение двух суток пыталась перебросить на территорию Украины.

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Ракетную установку Словакия подарила украинским вооруженным силам практически даром, а взамен закупила в кредит у американцев четыре единицы ЗРК "Пэтриот". В конечном итоге словацкий презент был ликвидирован, а всю выгоду от этой казусной эпопеи получили Соединенные Штаты, удачно продав славкам четыре своих комплекса.

Зенитно-ракетные комплексы С-300, укрытые в ангаре, были уничтожены ракетами системы "Калибр" под Днепропетровском. «В результате удара были поражены четыре пусковые установки С-300 и около 25 человек личного состава вооруженных сил Украины», - отметил представитель Министерства обороны России. Также, по данным источника, было выведено из строя специальное оборудование дивизиона С-300, развернутого в районе Успеновки.

Власти Словакии крайне неоднозначно отреагировали, на то, что С-300, с таким трудом отправленный в Незалежную, спустя пару дней был уничтожен российским боеприпасом. В Министерстве иностранных дел страны не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, он получил такое сообщение, но не имеет прямых доказательств. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уже заявил, что все это - российская ложь.

Российские власти постоянно заявляют о том, что Запад должен прекратить снабжать Украину оружием. Подобные провокации способствуют эскалации и затягиванию конфликта, что влечет за собой новые жертвы.

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Источники:
https://tvzvezda.ru/news/20224101141-qAGwG.html
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Калибр_(крылатая_ракета)

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#калибр #зрк с-300
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Me4tatelI&gt;
21:40
ты когда врешь, хоть ври нормально с300 это противовоздушный комплекс при чем тут многоэтажки?
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чтобы точно понимать что ложь, а что правда словакам надо было своих спецов отправить.. если вернулись бы домой- то ложь, а если нет- правда..
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