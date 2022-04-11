Зенитно-ракетные комплексы С-300, укрытые в ангаре, были уничтожены ракетами системы "Калибр" под Днепропетровском.

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Накануне Министерство обороны России отрапортовало об утилизации четырех комплексов С-300, которые Евросоюз собирал для нужд ВСУ, но пока передала только Словакия. Это был ее единственный зенитно-ракетный дивизион, который она в обстановке строжайшей секретности в течение двух суток пыталась перебросить на территорию Украины.

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Ракетную установку Словакия подарила украинским вооруженным силам практически даром, а взамен закупила в кредит у американцев четыре единицы ЗРК "Пэтриот". В конечном итоге словацкий презент был ликвидирован, а всю выгоду от этой казусной эпопеи получили Соединенные Штаты, удачно продав славкам четыре своих комплекса.

Зенитно-ракетные комплексы С-300, укрытые в ангаре, были уничтожены ракетами системы "Калибр" под Днепропетровском. «В результате удара были поражены четыре пусковые установки С-300 и около 25 человек личного состава вооруженных сил Украины», - отметил представитель Министерства обороны России. Также, по данным источника, было выведено из строя специальное оборудование дивизиона С-300, развернутого в районе Успеновки.

Власти Словакии крайне неоднозначно отреагировали, на то, что С-300, с таким трудом отправленный в Незалежную, спустя пару дней был уничтожен российским боеприпасом. В Министерстве иностранных дел страны не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, он получил такое сообщение, но не имеет прямых доказательств. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уже заявил, что все это - российская ложь.

Российские власти постоянно заявляют о том, что Запад должен прекратить снабжать Украину оружием. Подобные провокации способствуют эскалации и затягиванию конфликта, что влечет за собой новые жертвы.

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Источники:

https://tvzvezda.ru/news/20224101141-qAGwG.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Калибр_(крылатая_ракета)