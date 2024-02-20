Google выкатила сборку Android 15 Developer Preview.

17 февраля 2024 года компания Google представила первую официальную бета-версию ОС Android 15, правда пока только для разработчиков, так как система всё ещё требует незначительных доработок перед выходом к конечному пользователю.

Именно с этой версией операционной системы компания Google стремится окончательно закрепить свои позиции на рынке смартфонов. В сравнении с предыдущим Android 14, новая версия стала не только более производительной, но и автономнее, за счёт нового алгоритма работы, приложения работающие в фоновом режиме подвергаются оптимизации энергоэффективности.

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Стоит отметить, что и над безопасностью в Android 15 поработали достаточно серьёзно. В систему внедрён усовершенствованный алгоритм защиты от вирусов и других вредоносных программ. По инициативе офиса Google добавлена самая свежая интеграция Privacy Sandbox – это система разработана для осуществления баланса между рекламой и конфиденциальностью личных данных пользователей.

Обновлённая Privacy Sandbox обладает возможностью расширенной записи экрана. Это означает, что пользователи теперь могут произвести запись отдельной части экрана, например, чтобы показать содержимое только определённого приложения, такое решение во много раз повысит конфиденциальность личных данных пользователей.

Небольшие изменения коснулись и встроенного приложения камеры. Появился улучшенный режим предварительного просмотра фотографий в условиях недостаточного освещения. В 15 версии системы будет открыт доступ к программным настройкам вспышки, это сделано для того, чтобы вспышка работала корректно во всех приложениях, где это будет нужно.

Несмотря на то, что доля android-смартфонов во всём мире уже достаточно высока, Google делает большую ставку на Android 15, с его выходом компания надеется привлечь новых пользователей и пошатнуть позиции Apple на мировом рынке. Ведь теперь можно не переплачивать за iphone, имея такую же современную систему защиты данных в android-смартфоне.

По официальным данным, выход первой бета-версии для ограниченного круга пользователей (тестеров) намечен уже на конец марта. Летом программисты компании, намерены исправлять мелкие баги системы. Финальная же версия системы, доступная для всех пользователей, должна появится в начале октября, параллельно с презентацией нового Google Pixel 9.