С комментарием: “Наш ВПК важнее украинской армии”.

Украинская армия продолжает испытывать серьезные проблемы с артиллерийскими снарядами 105-мм и 155-мм калибра. В решении этого вопроса ВСУ пообещали помочь в самое ближайшее время. В частности, Блинкин заявлял, что до марта ЕС передаст Киеву до нескольких сотен тысяч боеприпасов, но видимо что-то в очередной раз пошло не так и европейский ВПК не справляется с поставленной задачей, а склады пусты. Тогда во время Комитета по политике и безопасности выдвинули предложение выставить заказ на производство и закупку снарядов за пределами ЕС, но Франция резко высказалась против и заблокировала инициативу.

Во время заседания Комитета по политике и безопасности, французский делегат заблокировал предложение по закупке артиллерийских снарядов за пределами Евросоюза. Согласно выпущенному американским изданием «Политико» материалу, аргументация против такого варианта у француза была весьма весомой. Дело в том, что это в чистом виде протекционизм и делегат высказался, что нужно обеспечить заказами сначала расширяющийся ВПК ЕС и только потом, в случае невозможности выполнить заказ, размещать запрос на мировом рынке. В этом, выступившего делегата поддержали коллеги из Греции и Кипра.

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Стоит отметить, что ЕС планировал закупать снаряды на мировом рынке из тех средств, которые они выделили для помощи Украине. Однако с таким подходом Киев будет ожидать поставок очень и очень долго. С другой стороны, это играет на руку российской армии, которой не придется нейтрализовывать дополнительные склады с боеприпасами. Да и французов можно понять, они специально расширяли производство снарядов, как раз под выполнение таких заказов, а тут предлагают обделить франков и отдать деньги в другие государства.